Ministra cubana renuncia após dizer que "não há mendigos" no país - Titular da pasta do Trabalho gerou revolta ao afirmar que só há pessoas "disfarçadas de mendigos" em Cuba, apesar do aumento da pobreza extrema na ilha, palco da pior crise econômica em três décadas.A ministra do Trabalho de Cuba, que se tornou alvo de críticas após afirmar que não há mendigos ou moradores rua em Cuba, apenas pessoas "disfarçadas de mendigos", renunciou nesta terça-feira (15/07) em meio a uma onda de pedidos por sua demissão,

O gabinete do Presidência de Cuba afirmou em uma publicação na rede social X que a Ministra do Trabalho e Previdência Social, Marta Elena Feitó Cabrera, "reconheceu seus erros e apresentou sua renúncia".

Feitó fez os comentários na última segunda-feira perante deputados de uma comissão da Assembleia Nacional. Sua fala viralizou e gerou uma enxurrada de críticas em um país que atravessa uma grave crise econômica.