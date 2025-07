Na Nicarágua, lealdade ao regime é ensinada desde a escola - Livros didáticos exaltam os "copresidentes" Daniel Ortega e Rosario Murillo, para quem as crianças devem escrever poemas e cartões de aniversário. Professores também são coagidos a se alinhar ao regime.Em um pequeno palco decorado com bandeiras vermelhas e pretas do partido sandinista da Nicarágua, um grupo de crianças de cerca de quatro anos de idade posa inocentemente para as câmeras. Várias usam chapéus e carregam rifles e pistolas de plástico. São imagens exibidas pelo site chapa branca El 19 Digital.

Na escola Blanca Stella Aráuz, que fica em uma comunidade semirural a sudoeste da capital Manágua, os alunos do jardim de infância prestam homenagem a Augusto Sandino, o patriota nacionalista que deu nome ao movimento guerrilheiro que derrubou o ditador Anastasio Somoza em 1979. Movimento do qual participou Daniel Ortega, atual presidente, acusado pela oposição de ter instaurado "outra ditadura" na Nicarágua.

"Realizamos essa atividade com as crianças da educação infantil para que elas se empoderem e conheçam o legado do general [Sandino] e de sua esposa Blanquita Aráuz [...] Eles foram os primeiros protagonistas dessa liberdade e paz que desfrutamos hoje", diz a diretora do centro, Carmen Adilia Gutiérrez, ao El 19 Digital.