Otan adverte Brasil, Índia e China sobre laços comerciais com a Rússia

Brics evitou condenar Moscou pela guerra

Na declaração final da cúpula do Brics, realizada no inicio do mês no Rio de Janeiro, os países-membros do grupo voltaram a pedir uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas e repudiaram ataques que atingiram pontes ferroviárias da Rússia em junho deste ano, sem, no entanto, mencionar a Ucrânia, que estaria por trás da agressão. Foi a primeira vez que o bloco citou uma ação militar contra Moscou em uma declaração.

O documento foi o primeiro assinado pela nova formação do bloco, que no último ano acatou a adesão de cinco novos países. O grupo atualmente é formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

A expansão do Brics aumentou o peso diplomático do grupo, que busca representar os países em desenvolvimento do Sul Global e reforçar pedidos por reformas em instituições globais.

Em discurso durante a cúpula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva traçou um paralelo com os países em desenvolvimento que resistiram a se alinhar a qualquer um dos polos da ordem mundial durante a Guerra Fria.

"O Brics é o herdeiro do Movimento dos Não Alinhados", afirmou Lula. "Com o multilateralismo sob ataque, nossa autonomia está novamente em xeque", afirmou.