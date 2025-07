Pix automático deixa usuários vulneráveis a golpes?

No entanto, o Pix ainda não é um sistema totalmente blindado – e possibilita algumas brechas, principalmente no que diz respeito aos dados do usuário. De acordo com especialistas em direito digital consultados pela DW, a maior fragilidade tem a ver com as informações privadas que ficam armazenadas no sistema do BC e podem ser acessadas por instituições financeiras. Se sofrerem vazamentos ou caírem nas mãos erradas, esses dados podem virar a base para tentativas de golpe e fraudes por meio de terceiros.

Mas qual é o nível de segurança do Pix?

No começo deste mês, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um suspeito de envolvimento em uma fraude no sistema Pix, que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão a oito instituições financeiras. De acordo com as investigações, porém, uma organização criminosa teria subornado o suspeito, que é funcionário de uma empresa que faz integração de segurança entre o sistema do Pix do BC e as vítimas, que eram bancos e fintechs de pequeno porte. Utilizando credenciais de segurança, ele teria atuado para desviar esses valores.

O caso está longe de ser um "ataque hacker" propriamente dito, pois não envolveu a invasão remota a um servidor a partir de falhas de tecnologia do próprio sistema. De acordo com a polícia, o esquema utilizou do aliciamento de uma pessoa, que liberou o acesso para os criminosos depois de enganar colegas na empresa em que trabalhava para que elas compartilhassem credenciais de segurança. O crime está sendo investigado como furto mediante fraude.

Como explica Rafael Guazelli, advogado especialista em direito bancário e sócio da Guazelli Advocacia, atualmente há bastante segurança nas transações bancárias no Brasil, inclusive no Pix. "O que ocorre, na maioria das vezes, são fraudes por vazamentos de dados, por alguém da própria instituição financeira ou por descuido do usuário. Essas são as maiores causas", afirma.

A facilidade de utilização do Pix, inclusive de maneira remota, tem implicado no surgimento de outras ferramentas, como o uso de QR Codes, além da própria profusão de chaves para o pagamento pelo Pix, lembra ele. "No mesmo passo, os golpes vão se aperfeiçoando", completa.