Portugal aprova regras ainda mais duras para imigrantes; veja como elas afetam brasileiros

Para setembro, está pendente de votação em plenário a proposta de alteração da Lei da Nacionalidade, também apresentada pelo governo de Montenegro.

O projeto prevê o fim do direito automático à cidadania por nascimento para filhos de imigrantes. Hoje, a nacionalidade portuguesa é concedida automaticamente a essas crianças, mas, com a mudança, só poderá ser solicitada se o estrangeiro comprovar pelo menos 3 anos de residência legal antes do nascimento do filho.

Outra mudança relevante é o aumento do período de residência mínima exigido para solicitar a nacionalidade portuguesa, que passará de 5 para 10 anos. Para cidadãos de países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), como os brasileiros, esse prazo será reduzido para 7 anos.

Além disso, o projeto prevê que imigrantes naturalizados poderão perder a cidadania caso sejam condenados por crimes graves.

Oposição critica rapidez da aprovação

Segundo o governo, há cerca de 1,5 milhão de imigrantes vivendo em Portugal, equivalente a 15% da população. Esse número é quatro vezes maior do que o de 2017. Os brasileiros formam a maior comunidade de estrangeiros no país – eram mais de 500 mil em 2023, segundo um relatório do Itamaraty, e a segunda maior no exterior, perdendo apenas para os Estados Unidos.