Todos os países da Otan podem mesmo arcar com gastos extras em defesa? - Membros da aliança militar concordaram com meta de elevar gastos com defesa para 5% do PIB até 2035, mas analistas se perguntam como alguns dos países, especialmente os com orçamento já apertado, poderão fechar a conta.O presidente dos EUA, Donald Trump, saiu satisfeito da cúpula da Otan na Holanda, no fim de junho. Afinal, nela foi definido o que o republicano chamou de "tremendo" acordo dos 32 membros da aliança militar para aumentar os gastos com defesa para o equivalente a 5% do PIB de cada país até 2035.

Já desde o seu primeiro mandato que Trump pressionava os demais membros da aliança militar a gastarem mais. A imagem de harmonia em Haia foi atrapalhada por um único membro, a Espanha, a quem Trump direcionou a sua já bem conhecida ira.

Após a veemente oposição do primeiro-ministro Pedro Sánchez, o governo espanhol encontrou uma saída para o compromisso de 5%, alegando que poderia cumprir suas obrigações de defesa gastando bem menos. Trump chamou a decisão de "terrível" e disse que os espanhóis acabariam sendo obrigados a "pagar o dobro".