Trump manda investigar práticas comerciais "desleais" do Brasil - Governo americano acusa Brasil de impedir ou restringir comércio dos EUA e menciona redes sociais, serviços de pagamento eletrônico, desmatamento ilegal e etanol.O governo dos Estados Unidos iniciou uma investigação comercial sobre o que chamou de práticas "desleais" do Brasil, uma semana após o presidente Donald Trump ameaçar impor uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras.

O Escritório do Representante Comercial dos EUA afirmou nesta terça-feira (15/07) que a investigação visa determinar se "as ações, políticas e práticas do governo do Brasil" são "irracionais ou impedem ou restringem o comércio dos EUA".

"Sob a orientação do presidente Trump, estou iniciando uma investigação nos termos da seção 301 sobre os ataques do Brasil", acrescentou o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, referindo-se à Lei de Comércio de 1974 dos EUA.