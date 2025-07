Trump ordena retirada de 2 mil soldados de Los Angeles

O pedido surgiu em meio a alertas do governador da Califórnia, Gavin Newsom, de que a Guarda Nacional estava com falta de pessoal em um momento em que o estado entrava no pico da temporada de incêndios florestais.

Tropas "sem missão"

Trump ordenou o envio contra a vontade de Newsom, que entrou com uma ação judicial para impedi-lo. Foi a primeira vez desde 1965 que um presidente dos EUA envia a Guarda Nacional contrariando a vontade de um governador de estado. Newsom afirmou que as tropas não eram necessárias para lidar com os protestos, em sua maioria pacíficos.

O governador alegou que o presidente violou a lei ao enviar as tropas da Guarda Nacional apesar de sua oposição, e que as tropas federais estariam violando uma lei que proíbe forcas militares de realizarem operações civis de aplicação da lei em solo americano.

Newsom obteve uma vitória inicial el seu litígio contra a intervenção após um juiz federal decidir que o envio da Guarda era ilegal e excedia a autoridade de Trump. Essa decisão, no entanto, acabou sendo anulada por um Tribunal de apelações e o controle das tropas permaneceu com o governo federal. O tribunal federal deve ouvir argumentos no próximo mês sobre se as possíveis violações das leis.

Após a decisão do Pentágono desta terça-feira, Newsom afirmou que o envio da Guarda Nacional para o Condado de Los Angeles afastou os soldados de suas famílias e do trabalho civil "para servirem como peões políticos do presidente".