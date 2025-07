Ataque de Israel atinge única igreja católica de Gaza - Padre que mantinha contato diário com papa Francisco é ferido e três pessoas morrem no complexo que abrigava mais de 600 palestinos cristãos e muçulmanos. Israel emite raro pedido de desculpas e promete investigar.Um míssil israelense atingiu nesta quinta-feira (17/07) o complexo da Igreja da Sagrada Família da Faixa de Gaza, a única igreja católica do enclave palestino, matando três pessoas e ferindo várias outras, de acordo com testemunhas e autoridades da igreja.

Entre os feridos estava o padre Gabriele Romanelli, o responsável pela pequena comunidade cristã em Gaza, que se tornou amigo íntimo do papa Francisco nos últimos meses de vida do pontífice, e com quem ele telefonava quase diariamente. O pároco foi ferido na perna esquerda, mas, segundo relatos, ainda consegue andar.

O bombardeio da igreja também danificou o complexo onde centenas de palestinos buscavam refúgio da guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas.