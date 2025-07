Aumento de porcentagem de etanol na gasolina impulsiona biocombustíveis de milho

Menor dependência, combustível mais limpo

O governo federal decidiu elevar a mistura obrigatória de etanol na gasolina de 27% para 30% (E30) e de biodiesel no diesel de 14% para 15% (B15), a partir de 1º de agosto. A expectativa é diminuir a dependência brasileira do petróleo e reduzir as importações, em um momento conturbado no mercado diante das instabilidades geopolíticas no mundo, além de um avanço estratégico na descarbonização do transporte pesado, um dos setores mais difíceis de reduzir emissões.

Além do apelo ambiental, o E30 reacende a promessa de alívio no bolso dos brasileiros: com a nova mistura, o Brasil voltaria à autossuficiência em gasolina, após 15 anos, e a queda no preço desse combustível nos postos pode chegar a R$ 0,20 por litro, segundo cálculos do governo.

"Estamos avançando com segurança no E30 e no B15 em nossos veículos. Estamos vencendo a batalha do preço dos combustíveis, para mantê-los cada vez mais baratos na bomba para o consumidor brasileiro. Isso é fundamental para manter o círculo virtuoso da economia por meio do combate à inflação", afirmou, no dia do anúncio, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Nova fronteira

Para atingir esses objetivos, o país conta com o aumento no cultivo do milho. De acordo com relatório do Citi, a indústria de etanol de milho no Brasil passou de praticamente inexistente a um dos pilares da matriz de biocombustíveis em menos de uma década, com previsão de produção de até 16 bilhões de litros até 2032/33 - cerca de um terço de todo o etanol produzido no país.