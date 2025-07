[Coluna] O que resta do aluno quando o aprendizado é artificial?

Pergunto, como futura educadora: o aluno está aprendendo? Ou está usando a IA como um "atalho” para realizar as tarefas mais rapidamente? E o pensamento crítico e suas opiniões, como ficam? Ora, se alguém "copia e cola" um texto gerado, quem é o autor, se as nuances humanas não estão ali?

A força do aprender está em errar, experimentar, refazer e entender o que está fazendo e o porquê. Do que adianta um texto esteticamente "perfeito”, mas com conteúdo superficial? Ou pior: com um pensamento que sequer é do aluno?

Penso em quanto as discussões escolares com colegas me ensinaram. Os estudantes de hoje terão experiências assim ou serão reféns do "resuma para mim…"?

Além da escrita, a IA resume textos em segundos. A leitura tradicional, que é focada e reflexiva, está sendo substituída por uma leitura rápida, fragmentada e artificial, guiada por essa tecnologia. Este cenário é preocupante em um país onde o estímulo da leitura vem diminuindo, dando lugar para atividades digitais.

O papel da escola na formação leitora e escritora de seus alunos

A escola, que tem como função vital preparar os "cidadãos do futuro", deve pensar, parafraseando a educadora Magda Soares, sobre "letramento artificial". Ler e escrever são habilidades fundamentais da história da humanidade e da vivência individual. São caminhos para pensar e se posicionar, e não podem ser trocados por respostas prontas. O pensamento e o olhar humano fazem toda a diferença não só por causa de uma nota, mas na forma como cada indivíduo se posiciona diante de uma problemática.