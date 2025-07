Lula responde EUA e promete taxar big techs americanas - Presidente brasileiro diz que não recebe ordem de "gringo" e vai mpor impostos contra gigantes de tecnologia, citadas pelo Escritório de Comércio dos EUA como prejudicadas por "práticas desleais" do Brasil.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta quinta-feira (17/07) seu homólogo americano, Donald Trump, pela decisão de impor barreiras tarifárias a produtos brasileiros e abrir uma investigação comercial contra o país.

O petista reforçou o discurso de que o Brasil é soberano para lidar com seus problemas e subiu o tom sobre a investigação comercial aberta pela Casa Branca contra o Brasil. Em diferentes declarações, disse que Trump se considera "imperador do mundo" e defendeu que não obedecerá ordens de um "gringo".

Em discurso durante o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes, em Goiânia, Lula ainda prometeu retaliar empresas americanas de tecnologia com novos impostos. As gigantes do mercado digital foram citadas pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA como prejudicadas por "práticas desleais" do Brasil.