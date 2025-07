Nova técnica de fertilização pode evitar transmissão de doenças hereditárias

A maior parte do DNA – o material genético herdado da mãe e do pai – é encontrada no núcleo das células, mas também em estruturas chamadas mitocôndrias, localizadas fora do núcleo e herdadas exclusivamente da mãe.

O método científico, conhecido como transferência pronuclear, foi desenvolvido para evitar que crianças nasçam com doenças mitocondriais potencialmente fatais, capazes de danificar gravemente órgãos como cérebro, músculos, fígado, coração e rins.

DNA de três pessoas

A técnica tenta evitar o problema usando mitocôndrias saudáveis de um óvulo doado. Cientistas coletam material genético do óvulo ou embrião da mãe, que é então transferido para um óvulo ou embrião de uma doadora que possui mitocôndrias saudáveis, mas cujo DNA essencial restante foi removido.

Dessa forma, o uso desse método significa que o embrião tem DNA de três pessoas – do óvulo da mãe, do espermatozoide do pai e das mitocôndrias da doadora.

Foi necessária uma mudança na lei do Reino Unido em 2016 para que essa técnica pudesse ser posta em prática. O método também é permitido na Austrália, mas ainda é proibido em muitos outros países, incluindo os Estados Unidos.