Número de pessoas que vivem sós na Alemanha aumenta e chega a 20,6%

Tipo de domicílio mais comum

A proliferação de lares unipessoais no país já faz com que o este tipo de domicílio seja o mais comum no país, correspondendo a 41,6% do total. Essa participação pode ultrapassar 45% até 2040, de acordo com as projeções oficiais.

Isso coloca o país na parte de cima do ranking europeu de lares unipessoais. Na União Europeia, a média de domicílios com apenas uma pessoa é de 16,2%. Apenas Lituânia, Finlândia, Dinamarca, Estônia e Suécia têm taxas mais altas que a Alemanha. Por outro lado, Eslováquia, Irlanda e Polônia registram os menores percentuais.

Morar sozinho, porém, tem suas desvantagens: uma em cada quatro pessoas nessa situação relata sentir-se frequentemente solitária, taxa superior à média de 16,3% da população geral com dez anos ou mais.

A solidão é especialmente frequente entre os menores de 30 anos que vivem sozinhos: quase 36% deles relatam essa sensação com regularidade. Entre os idosos com 65 anos ou mais nessa mesma condição, o índice cai para 17,6%.

Queda recorde na taxa de fertilidade