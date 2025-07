Por que Pix virou alvo de Trump em investigação comercial contra o Brasil?

As transferências de dinheiro entre usuários eram gratuitas, mas as operações de compra de produtos envolviam uma tarifa de 3,99% do valor, cobrada do comerciante.

Suspensão do WhatsApp Pay

Na semana seguinte ao lançamento do sistema da Meta, contudo, o Banco Central - que estava na fase final de desenvolvimento do Pix - e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinaram a suspensão do WhatsApp Pay no Brasil.

O Banco Central afirmou à época que o objetivo era "preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato" e que "o eventual início ou continuidade das operações sem a prévia análise do regulador poderia gerar danos irreparáveis ao SPB notadamente no que se refere à competição, eficiência e privacidade de dados".

Já o Cade apontou que a Cielo, que faria a operação técnica das transações via WhatsApp Pay, poderia reforçar ainda mais sua posição de mercado e oferecer riscos à concorrência. "Tal base seria de difícil criação ou replicação por concorrentes da Cielo, sobretudo se o acordo em apuração envolver exclusividade entre elas", afirmou.

O Pix acabou sendo lançado em novembro de 2020, cinco meses após a suspensão do WhatsApp, e rapidamente se tornou um dos meios de pagamento favoritos dos brasileiros, sem envolver o pagamento de taxas.