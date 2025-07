Taxa de natalidade na Alemanha continua em queda

Valores igualmente baixos e ainda menores que os do ano passado foram observados tanto na década de 1990 quanto na primeira década do milênio.

A taxa de natalidade variou entre os estados da Alemanha. A mais baixa foi de 1,21 em Berlim, e a mais alta, de 1,42 na Baixa Saxônia. Nos estados do leste, a taxa de 1,27 filhos por mulher foi significativamente menor do que nos estados do oeste, com 1,38.

O declínio, no entanto, foi observado em todos os estados, com o mais acentuado registrado na Turíngia, no leste, com 1,24 (queda de 7%). O menor declínio ocorreu em Baden-Württemberg, no sul, com 1,39 (queda de 1,0%).

Taxa menor entre mulheres com cidadania alemã

Entre as mulheres com cidadania alemã, a taxa de natalidade foi de 1,23 filhos, sendo que uma baixa em nível semelhante foi medida pela última vez há quase 30 anos, em 1996. Naquele ano, a média era de 1,22 filhos por mulher. Ainda assim, segundo o Destatis, o declínio anual também desacelerou entre as mulheres com cidadania alemã.

Entre as mulheres com cidadania estrangeira, a taxa de natalidade foi de 1,84 (queda de 2%). Segundo a agência de estatísticas, a taxa de natalidade entre as estrangeiras tem diminuído quase continuamente desde 2017.