Brasil rebate chefe da Otan por ameaçar sanções ao Brics por causa da Rússia - Ministro Mauro Vieira, do Itamaraty, descartou que Brasil vá buscar diálogo com aliança militar por causa de relações comerciais com a Rússia, e lembrou que UE ainda compra petróleo e gás de Moscou.O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, descartou nesta quinta-feira (17/07) que o Brasil vá buscar o diálogo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após o secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte, sugerir que o país poderia sofrer sanções por manter relações comerciais com a Rússia.

Em entrevista à emissora GloboNews, Vieira afirmou ser "totalmente descabida" a advertência feita pela aliança militar.

Respondendo a uma pergunta sobre se iria procurar dialogar com a entidade, o chefe do Itamaraty disse: "Dialogar com a Otan, não. Nós não fazemos parte [da Otan], nem os outros países [Brics] que o secretário-geral mencionou. Eu acho uma declaração dele totalmente descabida, fora de propósito, fora da área de competência dele", afirmou.