Como largar o vício em smartphones, segundo a ciência

É por isso que uma parte importante de vencer o vício em smartphones é entender por que, em primeiro lugar, acabamos nos tornando viciados.

Tente métodos variados para largar o vício

Não existe uma solução rápida para vencer o vício em smartphones. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes, geralmente mais de um. E isso exige muita dedicação.

Mas existem métodos testados e comprovados por cientistas para ajudar a combater o vício. A maioria é semelhante às ferramentas usadas para combater outros vícios comportamentais e, frequentemente, depende de um retreinamento comportamental.

Abaixo, alguns deles:

Deixe seu smartphone fora do quarto à noite, ou pelo menos fora do alcance, em um canto do quarto.Coloque seu telefone em outro cômodo quando estiver estudando ou trabalhando, para que você tenha que se levantar para verificá-lo.Reduza as notificações. Tente usar a função "Não perturbe" do seu telefone, ou desative todos os sons e vibrações para mensagens e notificações recebidas.Medidas simples como configurar a tela para preto e branco, remover aplicativos de redes sociais da tela inicial e criar senhas mais longas podem funcionar, criando barreiras para o uso do telefone.Use aplicativos para ajudar no autocontrole. Ferramentas como Space, Forest, Flipd e Screentime podem limitar o uso diário do smartphone, bloquear aplicativos que distraem e lhe ajudar a gerenciar seus hábitos.