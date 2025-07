Como os trens alemães viraram uma fonte de frustração para os passageiros

O número de aparelhos de mudança de via também foi reduzido. Juntamente com os trilhos de ultrapassagem, eles deveriam garantir que os trens rápidos possam ultrapassar os mais lentos. Também foram feitas economias nesse ponto, provavelmente por motivos de custo. Os custos de construção previstos já subiram para 2,2 bilhões de euros (R$ 14,2 bilhões) na fase de planejamento.

Tribunal de Contas exige reforma estrutural

O governo alemão prometeu à DB fundos adicionais para a renovação das linhas. O ministro alemão dos Transportes, Patrick Schnieder, falou de investimentos no total de 107 bilhões de euros (R$ 690 bilhões) nas ferrovias até 2029. A maior parte do dinheiro deve sair do fundo especial para infraestrutura e proteção climática, criado no início do ano.

O Tribunal de Contas adverte que o governo não pode supor que o dinheiro, por si só, vá "resolver de forma sustentável a crise permanente" da DB. O órgão exige uma estratégia global, que também inclua um "ajuste da estrutura da DB como empresa", apontando para a necessidade de que o grupo se separe de suas centenas de participações acionárias e de subsidiárias.

A separação da infraestrutura e do transporte ferroviário também vem sendo discutida há anos. O objetivo é permitir mais oferta e maior concorrência entre empresas ferroviárias. No momento, as autoridades têm pouca esperança de que as coisas melhorem em breve para a DB. De acordo com o relatório do tribunal, a companhia não será capaz de atender "em um futuro próximo às expectativas das políticas de transporte e clima".

Autor: Sabine Kinkartz