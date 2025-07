Decisão do STF contra Bolsonaro repercute no meio político

"Não faltou [coragem] quando atentaram contra a sua vida. Não faltou [coragem] para lidar com as crises sem precedentes que este país passou quando ele era presidente. Não faltou [coragem] para defender a liberdade, valores, ideais e combater injustiças. E não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado."

Os filhos do ex-presidente também saíram em defesa do pai e repetiram o argumento de que ele estaria sendo perseguido.

Via redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que a "humilhação" imposta pelo STF "deixará cicatrizes nas nossas almas", mas que confia que o ex-presidente sairá dessa situação "ainda mais forte" para "liderar o resgate do nosso Brasil".

O senador também criticou a proibição de contato entre o ex-presidente e demais investigados no inquérito da trama golpista, o que inclui o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente nos Estados Unidos, e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Segundo Flávio, "proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes".

Também via redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirmou que Moraes "redobra a aposta” ao tomar as medidas cautelares contra seu pai. No texto publicado em inglês, ele sugeriu que as medidas foram adotadas após a divulgação, no dia anterior, de um vídeo de Jair Bolsonaro endereçado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil no governo de Bolsonaro, lamentou a decisão do STF em postagem em uma rede social.