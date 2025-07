Em carta, Trump diz que julgamento de Bolsonaro "precisa acabar imediatamente"

Ele também defendeu o Judiciário brasileiro, dizendo que tentar interferir na Justiça do Brasil é "um grave atentado à soberania nacional".

Depois da divulgação da carta de Trump dirigida a Bolsonaro, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, seguiu a mesma linha de Lula e classificou o texto como "chantagem" contra o Brasil.

"A carta de Donald Trump a Jair Bolsonaro expõe cruamente a chantagem que estão fazendo contra o Brasil. O estadunidense exige que o país desista da soberania nacional, de nossa Justiça e nossas leis, para desarmar as tarifas e sanções que ameaça impor ao país. Quanto mais se aproxima a hora do julgamento, mais claro fica que Bolsonaro coloca seus interesses acima de tudo, inclusive do Brasil e do povo brasileiro", disse Hoffmann.

Íntegra da carta de Trump

"Prezado Sr. Bolsonaro,

Tenho observado o tratamento terrível que você está recebendo de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deveria acabar imediatamente! Não estou surpreso em ver que você lidera as pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país.