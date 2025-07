Governo francês propõe acabar com 2 feriados para conter déficit

A líder parlamentar do partido, Marine Le Pen, advertiu que "se François Bayrou não revisar seu plano, votaremos uma moção de desconfiança".

O incendiário esquerdista Jean-Luc Mélenchon, do partido de extrema esquerda França Insubmissa (LFI), pediu a renúncia de Bayrou, dizendo que "essas injustiças não podem mais ser toleradas".

Sua colega de partido Mathilde Panot acusou Bayrou de iniciar "uma guerra social".

O presidente francês, Emmanuel Macron, havia encarregado Bayrou de elaborar um orçamento que reduza os custos para diminuir o impressionante déficit da França – e, ao mesmo tempo, adicione bilhões em novos gastos com defesa para enfrentar o que Macron diz serem ameaças ressurgentes da Rússia e de outros países.

Posição precária

Mas sem maioria parlamentar, o grupo centrista de Macron precisa conquistar o apoio de adversários da esquerda e da direita para aprovar o orçamento neste segundo semestre do ano. As propostas de Bayrou, que são apenas a primeira etapa do processo orçamentári,o também foram rapidamente atacadas pelos sindicatos.