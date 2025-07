Merz: ações de Israel em Gaza "não são mais aceitáveis" - Chefe do governo alemão defende cessar-fogo imediato no território palestino, mas rejeita propostas para que a União Europeia suspenda acordos com Israel.O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, fez críticas a Israel em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (18/07), em Berlim, e afirmou que as ações do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza "não são mais aceitáveis".

Ele demandou um cessar-fogo imediato na guerra no território, que já deixou mais de 58 mil palestinos mortos.

Merz também pediu mais assistência humanitária aos moradores de Gaza – algo que tem sido prejudicado pela decisão de Israel de vetar os programas de ajuda internacional que eram ativos em Gaza e permitir apenas a atuação da controversa Fundação Humanitária de Gaza (GHF), administrada pelos EUA e apoiada por Israel.