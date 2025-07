Novo Brasil, o destino dos colonos frustrados em Luxemburgo

Lentamente, as percepções vão mudando. Se, por um lado, os mais jovens já pouco sabem sobre o passado, no Campus Novo Brasil há quem trabalhe contra esta maré.

A professora Anne-Marie Diederich faz questão de contar aos alunos sobre o porquê do nome escolhido para a escola em 2021. As crianças sabem completar várias frases sobre os fatos de 1828.

"Eu sempre abordo este tema com a minha turma, porque é uma história muito triste, mas que as crianças conseguem entender bem", diz a professora. "Para mim, é também importante recontá-la no contexto da integração. Temos um abrigo na região para pessoas que buscam asilo. Elas são bem-vindas aqui, e isso deve mostrar que não acontece o que aconteceu com as pessoas do Novo Brasil, que foram discriminadas."

Alguns poucos dos 130 estudantes da escola descendem dos pioneiros de Grevels, e tantos outros são imigrantes de primeira ou segunda geração.

A comuna de Groussbus-Wal, que inclui Grevels, tem treze brasileiros dentre 2,3 mil habitantes. Pelo menos uma família de São Paulo mora, hoje, no coração do Novo Brasil.

"Sistema feudal em terras selvagens"