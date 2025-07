Proibido pelo STF de ir a embaixadas, Bolsonaro já se abrigou na da Hungria

A mensagem foi a mais recente de uma série de manifestações de apoio de Trump a Bolsonaro. Na semana passada, o americano afirmou que a imposição de tarifas de importação de 50% contra o Brasil tinha, como um dos objetivos, pressionar o país a interromper o julgamento do ex-presidente no STF – o que sugere que o brasileiro tinha boas chances de ter um pedido de asilo político acolhido pelos EUA caso tentasse se abrigar na embaixada americana.

Não seria a primeira vez que Bolsonaro teria buscado ajuda estrangeira. Em fevereiro de 2024, quatro dias após ter tido seu passaporte confiscado pela PF, Bolsonaro passou dois dias na embaixada da Hungria em Brasília, numa aparente tentativa de obter refúgio e contornar uma possível ordem de prisão.

O caso foi revelado pelo jornal americano The New York Times, que obteve vídeos de Bolsonaro entrando e saindo da representação diplomática húngara. Bolsonaro entrou na embaixada em Brasília com dois seguranças em 12 de fevereiro e só deixou o local dois dias depois, em 14 de fevereiro.

A apreensão de seu passaporte em fevereiro de 2024 ocorreu no âmbito da investigação sobre tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022, por suspeita de que ele poderia tentar fugir. O STF está agora na reta final do julgamento do caso, e poderia condenar Bolsonaro até o final do ano.

Quatro tentativas de reaver passaporte

Bolsonaro já tentou reaver seu passaporte ao menos quatro vezes, sempre sem sucesso.