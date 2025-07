Quem são os drusos, minoria no centro de disputa entre Israel e Síria

Alguns líderes manifestaram apoio a uma Síria unificada e plural e expressaram disposição para trabalhar com o governo interino. Outros adotaram uma postura mais conflituosa. A comunidade drusa também opera suas próprias forças de segurança e, com isso, resistiu à centralização do novo governo.

No início deste ano, mais de 100 drusos foram mortos em confrontos com as forças do governo, que, estima-se, também mataram outras 1.700 pessoas, grande parte da minoria alauita.

Após a retirada das tropas governamentais de Sueida nesta semana, al-Sharaa se comprometeu a proteger a comunidade drusa da violência, dizendo que responsabilizaria "aqueles que transgrediram e abusaram do nosso povo druso, já que essas pessoas estão sob a proteção e responsabilidade do Estado".

A relação com Israel

O governo de Israel afirma que deseja proteger os drusos sírios, e há certo apoio a essa posição entre drusos israelenses. Embora existam diferentes facções e opiniões dentro da comunidade drusa da Síria, observadores afirmam que a maioria rejeita as ofertas de "proteção" de Israel.

Analistas veem a postura de Israel como um pretexto para limitar a influência síria no sul do país. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já exigiu anteriormente "a desmilitarização completa do sul da Síria". Tropas israelenses, no entanto, foram observadas se movimentando além das zonas-tampão entre Israel e a Síria, avançando ainda mais para o sul.