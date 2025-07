Alemanha deporta 81 afegãos com condenações criminais

Foi o primeiro voo desse tipo realizado pelo novo governo alemão sob o comando do chanceler federal Friedrich Merz.

O escritório de direitos humanos da ONU reagiu e insistiu que ninguém deve ser devolvido ao Afeganistão e acrescentou que o número crescente de afegãos obrigados a regressar ao país de origem, hoje sob jugo do grupo fundamentalista Talibã, está criando "uma crise de direitos humanos de múltiplos níveis".

"O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pede que sejam imediatamente interrompidos os retornos forçados de todos os refugiados e solicitantes de asilo afegãos", declarou à imprensa em Genebra a porta-voz Ravina Shamdasani.

Ela destacou que devolver pessoas, mesmo condenadas por crimes, a um país onde correm o risco de sofrer graves abusos "viola o princípio básico do direito internacional de não devolução".

O envio de criminosos afegãos ao seu país "deve poder continuar no futuro. Criminosos graves não têm direito de permanecer em nosso país”, declarou por sua vez Dobrindt.

As expulsões de sexta-feira ocorrem enquanto o Afeganistão já vem sendo afetado pelo retorno de mais de 1,9 milhão de pessoas desde o início do ano provenientes do Irã e do Paquistão.