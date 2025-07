Entenda a escalada entre EUA e Brasil após sanções de Trump e caça a Moraes

Ofensiva de Trump inclui revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes e "aliados", ameaça de tarifaço e investigação contra Pix. Entre as exigências do governo americano, está o fim do julgamento de Bolsonaro. Horas depois de o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo dos Estados Unidos proibiu a entrada do magistrado, de seus "aliados" e familiares ao país.

O anúncio da revogação "imediata dos vistos" veio do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Ontem (18) à noite, ele publicou no X que a sanção vem em resposta à "caça às bruxas" contra Bolsonaro — expressão que foi usada anteriormente por Trump para criticar a atuação do Judiário brasileiro em relação ao ex-presidente, acusado de idealizar e tentar executar um plano de golpe de Estado.

"A caça às bruxas promovida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro criou um aparato de perseguição e censura tão amplo que não apenas viola os direitos fundamentais dos brasileiros, como também ultrapassa as fronteiras do Brasil para atingir cidadãos americanos", publicou Rubio.