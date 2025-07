Frantz Fanon: herói da libertação da Argélia faria 100 anos

"Muita gente que sabia que eu era filha de Fanon me encarava, enquanto eu era apenas uma criança", relembra à DW Mireille Fanon Mendès France, filha mais velha do pensador. Como copresidente da Fundação Frantz Fanon, Mireille diz ter poucas lembranças do pai e que conviveram pouco.

Ainda na juventude, ela mergulhou na obra literária do pai, focada na psicologia do colonialismo e do racismo. "É uma reflexão sobre o conceito de solidariedade, sobre o que significa solidariedade num momento de guerra, de resistência", afirma. Segundo ela, Fanon deixava claro que a luta pela independência da Argélia não era apenas para benefício dos argelinos — tratava-se também de um projeto de unidade africana. "E essa unidade africana... ainda não foi alcançada."

Em seu apartamento em Paris, Alice Cherki, de 89 anos, revisita antigos documentos de sua juventude, vivida durante a guerra da Argélia (1954 a 1962). "Naquela época, eu já sabia que se tratava de colonialismo", recorda. Ela conheceu bem Frantz Fanon. Nos anos 1950, trabalhou como médica assistente ao lado dele na clínica psiquiátrica de Blida, na Argélia.

Naquele hospital, Fanon não apenas cuidava dos doentes, mas também usava seu cargo de chefe de departamento para ajudar nacionalistas argelinos. "Recebíamos os feridos, os combatentes que vinham até aqui", diz Cherki. Fanon teria criado uma clínica de atendimento diurno de fachada dentro do hospital. Na prática, servia para acolher secretamente os feridos e aqueles que precisavam de cuidados para se recuperar.

Engajamento na causa argelina

No início da guerra da Argélia, Fanon conciliou sua atuação com os nacionalistas argelinos e como psiquiatra. Estabeleceu contatos com oficiais do Exército de Libertação Nacional e com líderes da FLN, especialmente com figuras influentes como Abane Ramdane e Benyoucef Benkhedda. A partir de 1956, engajou-se por completo na "causa argelina".