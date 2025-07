Maioria dos alemães é contra banir o partido ultradireitista AfD

No intervalo de poucos dias do mês de maio em que o BfV usou a classificação de "extremista”, outra pesquisa apontou que 49% dos alemães se mostravam a favor de um banimento da legenda pela Justiça, enquanto 37% eram contra. Essa pesquisa havia sido elaborada pelo instituto Insa para o jornal Bild, e foi divulgada dois dias depois de o BfV divulgar a classificação.

Embora as porcentagens de maio não possam ser comparadas com a pesquisa deste sábado por terem sido feitas por diferentes institutos, o contraste entre os posicionamentos após dois meses e meio pode indicar que a ação do BfV e o posterior recuo público reforçou o campo contrário ao banimento. No intervalo entre as duas pesquisas, a AfD também propagandeou estar sendo vítima de um suposto complô desleal promovido por outras legendas preocupadas com seu crescimento.

No meio político tradicional da Alemanha, também não há consenso em como lidar com a legenda. No final de junho, o Partido Social-Democrata (SPD) se posicionou a favor de um banimento. A legenda A Esquerda (Die Linke) e o Partido Verde também apoiam um banimento.

Mas a opinião não é compartilhada por todos os membros da conservadora União Democrata Cristã (CDU), maior legenda da Alemanha e parceira do SPD na coalizão que governa atualmente a Alemanha. Nesta semana, o ministro do Interior do país, Alexander Dobrindt, da CDU, disse ser contra um banimento, argumentando que essa seria a "abordagem errada” e que outros partidos não podem simplesmente agir para proibir uma legenda quando têm responsabilidade por más políticas que impulsionaram a AfD nos últimos anos.

Trajetória da AfD

Fundada em 2013, inicialmente como uma sigla eurocética de tendência liberal, a AfD rapidamente passou a pender para a ultradireita, especialmente após a crise dos refugiados de 2015-2016. Com posições radicalmente anti-imigração, a legenda é rotineiramente acusada de abrigar neonazistas em suas fileiras. Atualmente, vários diretórios estaduais da AfD são classificados como "extremistas" por autoridades locais de inteligência.