Novas pistas na busca por tesouro pirata milionário perdido há 300 anos

A nau portuguesa passava pela região em 1721, totalmente carregada com tesouros de Goa e das colônias portuguesas na costa oeste da Índia, com destino a Lisboa. No entanto, como o navio de guerra, pesando mais de 700 toneladas, sofreu graves avarias na viagem durante uma tempestade e teve que jogar alguns de seus canhões ao mar para evitar o naufrágio, acabou se tornando presa fácil para a trupe de Olivier Levasseur, o nome verdadeiro de La Buse.

Segundo as lendas, a bordo estavam quantidades incríveis de ouro, prata, pérolas, diamantes e outros objetos de valor, como os melhores tecidos e especiarias.

O fato de todo esse tesouro se encontrar no navio provavelmente se deveu aos dignitários que nele viajavam, o vice-rei de Portugal Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses e o arcebispo de Goa, Sebastião de Andrade Pessanha. Eles foram feitos reféns, e pelo menos o vice-rei foi posteriormente libertado em troca de um resgate. Os cerca de 200 escravos de Moçambique e a tripulação que também estava a bordo foram presumivelmente libertados na Ilha da Reunião.

Esconderijo no ninho dos piratas

Os piratas desapareceram com seu magnífico butim quando rumavam para Madagascar, provavelmente se escondendo na costa leste, na pequena ilha de Nosy Boraha, ainda chamada de ilha de Sainte-Marie.

A ilha, com aproximadamente 60 quilômetros de comprimento e cinco de largura, com seu porto natural, era um esconderijo ideal para piratas, por ser perto o suficiente da popular rota comercial entre a Europa e a Ásia e longe o suficiente dos controles coloniais. É precisamente nesse local que os pesquisadores acreditam ter encontrado os destroços do Nossa Senhora do Cabo, escondidos sob cascalho e areia.