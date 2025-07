Síria confirma cessar-fogo após violência sectária - Governo de Ahmed al Sharaa volta a enviar tropas para o sul do país, que foi palco de combates entres grupos beduínos e membros da minoria drusa, que provocaram intervenção de Israel.O governo sírio confirmou neste sábado (19/07) a declaração de um cessar-fogo com Israel, anunciado ontem pelo enviado especial dos Estados Unidos na Síria, Tom Barrack. Pouco depois, o governo sírio voltou a enviar suas tropas para o sul do país, que nos últimos dias foi palco de intensa violência sectária.

"A presidência da República Árabe Síria declara um cessar-fogo imediato e completo", anunciou por meio de um comunicado o gabinete do presidente sírio, Ahmed al Sharaa.

Tom Barrack havia anunciado na sexta-feira que Israele Síria haviam chegado a um acordo de cessar-fogo apoiado pelos EUA e aceito pela Turquia.