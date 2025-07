Academias populares de boxe resistem debaixo de viadutos em SP - Cercados pelo concreto, com poucos recursos e correndo risco de despejo pela prefeitura, projetos sociais ajudam a reerguer moradores de rua, usuários de drogas, ex-presidiários e menores infratores.Entre vigas de concreto, barulho de carros e equipamentos improvisados, pugilistas amadores se reúnem para treinar e aprender as lições que o boxe proporciona: disciplina, resiliência e superação. A rotina, que parecia ameaçada, volta a ganhar fôlego com o retorno de um espaço sob um viaduto na zona leste de São Paulo.

O projeto social idealizado pelo ex-pugilista Nilson Garrido chegou a ficar dois anos interditado. Sob ameaça de despejo e com o Termo de Permissão de Uso (TPU) vencido, o espaço foi alvo de disputa: uma cooperativa de reciclagem pleiteou o uso da área, e parte dela acabou cedida pela prefeitura a uma empresa privada.

Agora, aos poucos, o boxe retorna ao local. Uma faxina feita por voluntários durante mais de duas semanas abriu caminho para que a academia volte a funcionar aos poucos. A permissão oficial ainda não chegou, mas Fábio Garrido, filho de Nilson e atual coordenador do projeto, mantém as atividades com a ajuda de quem encontrou ali um abrigo e uma nova oportunidade.