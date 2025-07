[Coluna] Frantz Fanon e a urgência de um século

Mas nada disso parecia importar nas mais de 8 horas que seu corpo ficou na rua, ou na forma como parte da polícia tratou seus familiares quando eles faziam as tratativas de reconhecimento e sepultamento de Guilherme. E sabem por que o corpo de Guilherme foi mais um corpo negro estendido no chão? Porque, como bem disse sua espoca, ele era um homem negro, e isso parece ser razão mais do que justa para tomar um tiro na nuca.

Um tema exaustivo

Não é de hoje que a bestialidade é a régua que rege vidas negras, sobretudo quando estamos tratando dos órgãos de repressão do Estado. Já perdemos as contas de quantas ações truculentas e racistas da polícia brasileira resultaram na morte de pessoas negras, pouco importando se essas pessoas eram ou não criminosas – ainda que a possível autoria de crimes seja a principal justificativa utilizada pela polícia para tentar suavizar o despreparo e o racismo que a ordena há tanto tempo, mesmo num país que não tem pena de morte.

Esse é um tem recorrente nessa coluna. Exaustivo, enlouquecedor, e que parece não ter fim. Uma vivência organizada no racismo. Mas um racismo que, cada vez mais, precisa ser melhor compreendido. E um dos caminhos possíveis e seguros na busca dessa compreensão passa, necessariamente por Frantz Fanon (1925–1961) e aquilo que ele chamou de "zona de não ser”, uma categoria fundamental para ajuda a elucidar a pouca ou nenhuma importância que as vidas negras parecem ter (a não ser para as próprias pessoas negras).

A trajetória de Frantz Fanon

Nascido há exatamente um século na ilha caribenha da Martinica, em 20 de julho de 1925, Frantz Fanon foi um psiquiatra, filósofo e militante político, cujo pensamento exerceu profunda influência nos estudos pós-coloniais, nos movimentos de libertação africanos e nas teorias críticas do racismo.