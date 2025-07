Cresce a frustação de parentes de reféns com governo de Israel - Cerca de 50 reféns ainda são mantidos pelo Hamas. Muitos parentes já perderam a esperança de que Netanyahu feche um acordo para trazê-los de volta, e depositam esperanças que Trump possa exercer pressãoEm uma noite em Jerusalém, algumas dezenas de manifestantes se reuniram em frente à sede do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O ato havia sido convocado às pressas porque, naquele momento, líderes políticos de alto escalão se encontravam no mesmo prédio para discutir as negociações indiretas com o Hamas por um cessar-fogo que poderia permitir a libertação de parte dos reféns.

Alguns dos presentes seguravam um grande balão amarelo em forma de laço — símbolo da campanha pela libertação dos reféns — coberto por adesivos com números escritos em marcador preto: 155, 344, 356. Esses números representam os dias que já se passaram desde que os refénsforam levados pelo Hamas.

A iniciativa começou com Rachel Goldberg-Polin, mãe de Hersh, assassinado pelo Hamas em Gaza em agosto de 2024, que passou a usar adesivos numerados para chamar atenção para o drama interminável dos reféns. Em julho de 2025, a contagem já ultrapassa a marca de 650 dias.