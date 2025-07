Governo alemão homenageia autores de atentado contra Hitler

Já o prefeito de Berlim, Kai Wegner, mencionou a "grande coragem" dos membros da resistência contra a tirania nazista. "Eles enfrentaram a ameaça de privação de direitos, campos de concentração, punição coletiva ou assassinato", disse.

Ambivalência alemã

O legado de Stauffenberg na Alemanha do pós-Guerra desperta sentimentos mistos no país. Inicialmente, após a guerra, muitos alemães ainda influenciados pelos nazistas ainda o viam como um traidor. Posteriormente, diferentes governos da Alemanha Ocidental começaram lentamente a exaltar a figura do coronel e outros membros do complô. No entanto, com o passar do tempo, mesmo a exaltação começou a ser vista de maneira mais crítica, com alguns historiadores sugerindo que Stauffenberg era um oportunista que só se voltou contra o ditador nazista quando a derrota da Alemanha passou a ser inevitável.

O historiador Wolfgang Benz disse ao jornal Augsburger Allgemeine em 2019, na ocasião do aniversário dos 75 anos do atentado, que é importante que os alemães se recordem do movimento de resistência mais amplo ao nazismo, e não apenas dos oficiais militares envolvidos no complô de 20 de julho.