Governo japonês deve perder maioria no Senado - Após campanha marcada por insatisfação com alta de preços e crescente sentimento contra estrangeiros, projeções indicam que governo do primeiro-ministro Shigeru Ishiba saíra ainda mais enfraquecido.Pesquisas de boca-de-urna indicam que a coalizão de governo do Japão deverá perder sua maioria no Senado do país, aumentando a pressão sobre o já enfraquecido primeiro-ministro do país, Shigeru Ishiba, que está há menos de um ano no cargo e que agora deve ficar sem maioria nas duas Casas do Congresso.

Eleitores da quarta maior economia do mundo foram às urnas no início deste domingo (20/07) para a eleger metade da composição da Câmara dos Conselheiros, equivalente ao Senado no Japão, após uma campanha marcada por frustração pública com o aumento dos preços, ameaça de tarifas dos EUA e pequenos partidos que exploraram o crescente sentimento contra estrangeiros no país.

A coalizão liderada por Ishiba precisava conquistar de 50 assentos para manter o controle do Senado de 248 assentos. Fechadas as urnas, uma pesquisa de boca de urna da emissora pública NHK projetou que a coalizão deve conquistar menos que a marca necessária.