Imersão em água gelada traz algum benefício à saúde?

Alerta de especialistas

Em meio a um maior número de adeptos, cientistas alertam que mergulhar no gelo pode representar risco à saúde, especialmente para pessoas com doenças cardíacas.

Em um artigo publicado no The Conversation, Samuel Cornell, candidato a PhD em Saúde Pública na Universidade de New South Wales, em Sydney, Austrália, e Michael Tipton, professor de Fisiologia Humana Aplicada na Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, recomendam tomar algumas precauções antes do mergulho.

No caso de atletas de alto desempenho, ambos os autores sugerem que "os banhos de gelo podem reduzir a dor muscular após um treinamento intenso, embora o efeito seja modesto e de curta duração".

As maiores críticas, porém, são para os influenciadores digitais, que propagam a ideia de que os banhos gelados ajudam a melhorar a saúde mental, o metabolismo e aumentam os níveis de testosterona e serotonina – tudo isso carece de comprovação científica.

"A maioria das alegações sobre saúde mental, testosterona e perda de peso não tem evidências sólidas. Elas são mais anedóticas, amplificadas por pessoas influentes", dizem os especialistas.