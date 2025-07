Mais 73 pessoas morrem enquanto esperavam por ajuda em Gaza - Enquanto Israel e Hamas mantêm negociações no Catar, palestinos são mortos a tiros ao buscar suprimentos; ataques do gênero são quase diários, e ONU exige que Israel levante o cerco no território.Pelo menos 73 pessoas foram mortas enquanto tentavam acessar ajuda em Gaza neste domingo (20/07), informou o ministério da Saúde do território palestino. Mais de 150 pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado crítico.

O maior número de vítimas foi no norte de Gaza, onde pelo menos 67 palestinos foram mortos enquanto tentavam alcançar a ajuda que chegava por meio da passagem de Zikim, de acordo com as autoridades locais. Não há postos do Fundo Humanitário de Gaza (GHF), grupo apoiado pelos EUA e Israel, no norte do enclave palestino.

Testemunhas relatam disparos vindos de militares israelenses em direção às multidões, mas não há confirmação sobre a autoria dos ataques.