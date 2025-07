Ao menos 35 pessoas morrem em naufrágio de barco turístico no Vietnã

Ao menos 35 pessoas morreram e quatro continuam desaparecidas após um barco de passeio naufragar ontem na turística baía de Ha Long, no norte do Vietnã, de acordo com autoridades e a mídia local.

Equipes de resgate continuam as buscas neste domingo, que foram dificultadas pelo avanço do ciclone Wipha em direção à costa do país asiático.

Autoridades afirmaram que o comunicado anterior de 38 mortos e cinco desaparecidos estava incorreto.