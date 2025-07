Semana de conflito no sul da Síria deixou mais de mil mortos - Entre as vítimas, há combatentes e civis drusos de um lado, agentes de segurança do governo sírio e beduínos sunitas do outro; trégua perdura neste domingo, mas região enfrenta destruição e falta de itens básicos.Uma relativa calma voltou à província de Sueida, no sul da Síria, neste domingo (20/07), após uma semana de violência sectária entre combatentes drusos e grupos rivais que matou mais de 1.000 pessoas, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), sediado no Reino Unido.

A maioria das vítimas são combatentes e civis drusos – minoria religiosa derivada no século 11 do islamismo xiita, mas que não se identifica como muçulmana. Entre os mortos, há ainda agentes de segurança do governo sírio e beduínos sunitas.

No sábado, foi anunciado um cessar-fogo, depois de tentativas de acordos entre os rivais de longa data. O conflito evoluiu a ponto de envolver o governo liderado por islamistas, as forças armadas israelenses e tribos armadas de outras partes da Síria.