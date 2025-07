Ursa que matou italiano é transferida para a Alemanha

A população saltou para cerca de 100 indivíduos desde o início dos esforços de reintrodução, no fim dos anos 1990.

Gaia é irmã de outros dois "ursos-problema": Bruno (JJ1), abatido no estado alemão Baviera em 2006, e de JJ3, morto na Suíça.

Já o caso de Gaia provocou polêmica não apenas pela tentativa de sacrificá-la, mas também pela atuação das autoridades. Embora já tivesse ferido duas pessoas antes da morte do corredor Papi, a justiça havia bloqueado tentativas anteriores de removê-la da natureza.

Neste fim de semana, a família da vítima disse à agência de notícias Ansa que quer reabrir o caso. "Nunca pedimos que a ursa fosse sacrificada. Amamos os animais, mas eles não nos fizeram justiça. Não se pode dizer que não há ninguém para culpar. JJ4 (Gaia) fez 67 incursões quando estava livre, eles sabiam que ela era perigosa", declararam os pais do corredor, Carlo e Franca Papi. "Ele [Andrea] estava no lugar errado na hora errada, mas poderia ter acontecido com qualquer pessoa e pode acontecer novamente."

