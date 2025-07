25 países do Ocidente pedem cessar-fogo "imediato" em Gaza - Em declaração conjunta, nações condenam repetidos assassinatos de palestinos que buscam ajuda humanitária e rechaçam ideia de confinar moradores no sul do território.Em uma declaração conjunta publicada nesta segunda-feira (21/07), 25 países do Ocidente afirmaram que o conflito em Gaza "deve acabar agora" e pressionaram o governo israelense a cumprir o direito internacional, rechaçando a proposta de confinar a população em uma "cidade humanitária" no sul do território palestino.

Os seguintes países endossaram o texto: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

Para essas nações, o sofrimento de civis no território palestino "atingiu novos patamares". "Instamos as partes e a comunidade internacional a se unirem em um esforço comum para colocar fim a este terrível conflito, por meio de um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente", disse o grupo. "Mais derramamento de sangue não serve a nenhum propósito."