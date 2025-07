Ataques ucranianos geram caos em aeroportos de Moscou

A autoridade de aviação civil da Rússia, Rosaviatsiya, impôs restrições a voos por motivos de segurança nos principais aeroportos de Moscou: Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovskiy.

Com o efeito cascata da medida, milhares de pessoas ficaram presas em aeroportos também no leste do país, aguardando liberação do tráfego aéreo. Trens extras foram disponibilizados para levar passageiros a partir da cidade de São Petersburgo, no norte, a Moscou, segundo a mídia russa.

Rússia lança centenas de drones contra Ucrânia

A Rússia também atacou a Ucrânia com mísseis e centenas de drones durante a noite, matando duas pessoas, ferindo 15 e causando danos e incêndios em várias partes do país, disse o presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Segundo a força aérea ucraniana, ao menos 426 drones e 24 mísseis foram lançados contra o território ucraniano.

No distrito de Shevchenkivskyi, em Kiev, um drone atingiu a entrada de uma estação de metrô onde as pessoas haviam se abrigado. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram a plataforma envolta em fumaça, com dezenas de pessoas dentro.