[Coluna] Obrigada, Preta Gil, pelas lições - Com sua coragem e liberdade, cantora virou inspiração para todas as mulheres que anseiam por liberdade em uma sociedade conservadora e machista."Quando eu vi, tinha três bandeiras fincadas em mim: a das gordinhas, dos LGBTs e a dos excluídos em geral". Essa frase foi dita por Preta Gil em uma entrevista que fiz com ela em 2013 para a revista Tpm. Naquela tarde, demos boas risadas e, em poucos minutos, Preta parecia ser mais uma amiga do que uma entrevistada. Deixar as pessoas à vontade era um dos seus milhares de dons. Já conversei com outros amigos jornalistas que, ao terem contato com a cantora, tiveram a mesma sensação.

Antes daquela tarde, já havia entrevistado Preta por telefone algumas vezes (e em todas ela foi genial). O assunto era principalmente um tema que ela abraçou quase sem querer: a gordofobia, uma pauta que ela encampou antes mesmo dessa palavra existir. Ela apenas foi sendo ela mesma: livre, contestadora.

A cantora não planejou virar ativista. "Quando tudo começou, eu pensava: mas por que as pessoas precisam de uma voz, de uma musa? Na minha casa, as pessoas se amavam de diversas maneiras, e não existia preconceito. Eu não sabia que isso existia", ela me contou. Essa casa onde as pessoas eram livres abrigava, além dos pai Gilberto Gil, sua mãe, Sandra Gadelha, e, posteriormente, sua madrasta, Flora Gil, seus sete irmãos e amigos dos pais, como Caetano Veloso, Nara Leão, Maria Bethânia e sua madrinha, Gal Costa.