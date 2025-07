Em nova fase da guerra, Israel avança pelo centro de Gaza com tanques - Região recebeu ordens de evacuação, forçando mais de 50 mil palestinos a se deslocarem. Quase 90% do território está sob ordens de evacuação ou foi transformado em zona militarizada.O governo israelense emitiu uma ordem de evacuação para uma região no centro da Faixa de Gaza, neste domingo (20/07) expandindo suas atividades militares para uma área do território palestino por onde as Forças de Defesa de Israel ainda não haviam marchado.

Em uma publicação no X, um porta-voz militar israelense exigiu que os palestinos abrigados em Deir al-Balah deixassem imediatamente a região.

"As Forças de Defesa estão trabalhando com grande vigor para destruir as capacidades inimigas e a infraestrutura terrorista na área, expandindo suas atividades em uma área onde nunca operaram antes", disse Avichay Adraee em uma publicação no X.