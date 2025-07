Empresas alemãs lançam plano para investir €631 bi em 3 anos - Chanceler federal Friedrich Merz classifica iniciativa como uma das maiores das últimas décadas no país. Capital privado deverá impulsionar investimentos na indústria e em infraestrutura.Após se reunir com representantes do setor empresarial na sede da chancelaria federal em Berlim, o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, anunciou nesta segunda-feira (21/07) que uma aliança de empresas alemãs planeja investir ao menos 631 bilhões de euros (R$ 4,1 trilhões) na economia alemã nos próximos três anos, em uma iniciativa batizada de Made for Germany.

Merz afirmou se tratar de "uma das maiores iniciativas de investimento" na Alemanha nas últimas décadas. "A mensagem [...] é muito clara: a Alemanha está de volta. Vale a pena investir na Alemanha novamente. Não somos um lugar do passado, mas um lugar do presente e, acima de tudo, do futuro", acrescentou.

O dinheiro deverá ser destinado a novas unidades industriais e fábricas na Alemanha, mas também a pesquisa e desenvolvimento e à modernização da infraestrutura. Merz disse que investimentos públicos poderão ser potencializados por capital privado adicional. "Queremos alavancar esse potencial e, assim, desencadear mais efeitos de crescimento", afirmou.