Estilo de vida moderno alimenta a solidão no mundo - Estudo da Organização Mundial da Saúde aponta que uma em cada seis pessoas se sente solitária, o que pode levar a graves problemas de saúde. A questão é complexa, mas, segundo especialistas, existem soluções.Ela pode afetar qualquer pessoa, em todas as faixas etárias e regiões. A solidão sempre existiu, apenas não se falava tanto sobre ela. Mas isso mudou desde a pandemia de covid-19; a experiência coletiva do isolamento social sensibilizou o mundo inteiro para o tema.

Mas o que fazer quando uma em cada seis pessoas no mundo sofre de solidão? A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta sobre as consequências do problema para a saúde, incluindo enfermidades como depressão, pressão alta, distúrbios do sono, além das possíveis consequências sociais.

A socióloga Claudia Neu, da Universidade de Göttingen, por exemplo, publicou um estudo em que aponta a conexão entre a solidão e o desenvolvimento de atitudes antidemocráticas.