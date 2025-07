Guerra tarifária de Trump: trunfo flexível ou risco global?

"[Trump] pode colocar essa pressão quando quiser e depois recuar quando os mercados começarem a entrar em pânico ou quando isso deixar de servir ao seu propósito", disse à DW Sophia Busch, diretora associada do Centro Geoeconômico do think tank Atlantic Council. "Isso é muito mais fácil com tarifas do que com sanções."

Embora amplamente criticadas por seu potencial de alimentar a inflação, as tarifas geram receita para o Tesouro americano, ao contrário das sanções. A arrecadação de tarifas nos EUA subiu 110%, chegando a 97,3 bilhões de dólares (R$ 544,7 bilhões) no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Espera-se que esse valor chegue a 360 bilhões de dólares (R$ 2 trilhões) no próximo ano, segundo o Urban-Brookings Tax Policy Center, um centro de estudos sobre políticas tributárias dos EUA.

Flexíveis e fáceis de implementar

As tarifas dão a Trump controle direto e unilateral, por meio de ordens executivas, sem necessidade de aprovação do Congresso americano. As sanções, por outro lado, geralmente demandam arranjos legais complexos e cooperações internacionais, como com a União Europeia.

A aposta em tarifas reflete o objetivo de Trump de obter vantagem econômica rápida e visível, mas levanta preocupações quanto aos efeitos desestabilizadores de tais políticas sobre o comércio global e a paz.

"A razão pela qual [as tarifas] têm uma reputação tão ruim é porque estão associadas a episódios de desglobalização e, no século 20, foram ligadas a conflitos armados", disse Burns. "Se tarifas baixas e mercados abertos conectam os países de maneira a evitar conflitos armados, será que estamos nos afastando disso?”