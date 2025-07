Lula e lideres progressistas selam aliança em defesa da democracia - Chefes de Estado e de governo do Chile, Brasil, Espanha, Colômbia e Uruguai se unem para debater meios de conter avanços da extrema direita em todo mundo. Grupo defende multilateralismo e alerta contra a desinformação.Os chefes de Estado e de governo do Chile, Brasil, Espanha, Colômbia e Uruguai se reuniram em Santiago do Chile nesta segunda-feira (21/07) em defesa da democracia e do multilateralismo, numa tentativa de fazer frente à ascensão do extremismo e do autoritarismo em diferentes partes do mundo.

Sob o lema "Democracia Sempre", a cúpula de líderes progressistas ocorreu em um momento de crescimento de partidos e governos de extrema direita na Europa e na América Latina.

Os cinco líderes afirmaram que a democracia está ameaçada em muitas partes do mundo por elementos que, como disse o presidente chileno e anfitrião do encontro, Gabriel Boric, são "mais sutis" do que a força militar, como "a desinformação, a disseminação do ódio, a corrupção ou a concentração de poder".